Dünyanın dört bir yanından atletler Gelibolu Yarımadası'nda tarihle iç içe yarışacak

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı organizasyonunda düzenlenen "Gelibolu Maratonu" bu yıl yerli ve yabancı binlerce sporcunun katılımıyla "Pes etmeyenlerin izinden" temasıyla 7. kez koşulacak.

Tarihi Alan Başkanlığınca ilki 2015'te yapılan maraton, parkurdaki özellikleri dolayısıyla sporcuların yoğun ilgisini çekti.

Maraton, yarı maraton ve 10 kilometre yarışları ile halka açık 1915 Metre Saygı Koşusu olmak üzere 4 parkurdan oluşan maratona geçen yıl 11 ülkeden 2 binden fazla sporcu katıldı.

Kovid-19 salgınına rağmen geçen yıl yüksek katılıma ulaşan organizasyonun bu sene daha fazla sayıda ülke ve sporcuyla gerçekleşmesi bekleniyor.

Eceabat ilçesi Kilitbahir köyünde bulunan tarihi Kilitbahir Kalesi önünden başlayacak maraton yine aynı noktada tamamlanacak.

Çanakkale Savaşları ve Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AA muhabirine, Gelibolu Yarımadası'nın dünyanın en tematik ve en güzel parkurlarından olduğunu söyledi.

Kayıtları 18 Eylül'de sona erecek maratonun 25 Eylül'de koşulacağını belirten Kaşdemir, "Hem katılım hem de maratonun yapıldığı alan anlamında çok ses getiren ve beğenilen bir faaliyet. Tarihi Alan Başkanlığı olarak, Çanakkale destanının yazıldığı, belki de dünya tarihinin değişmiş olduğu, dünyanın en iyi korunmuş savaş alanı olan bu topraklarda yapılacak maratona tüm meraklıları ve sporseverleri davet ediyoruz." dedi.

Kaşdemir, seyir zevki ile koşulan parkurun önemi ve güzelliği göz önüne alındığında katılan herkesin çok keyif alacağı bir maraton olmasını beklediklerini anlattı.

Bölgede tarih, doğa ve tematik parkurların bulunduğunu dile getiren Kaşdemir, şöyle devam etti:

"Kaleler, tabyalar ve iklimin güzelliği maratonu daha güzel ve daha cezbedici kılıyor. Her yıl Gelibolu Maratonu'na olan ilgi artıyor. Hem sivil toplum kuruluşları hem kamu kurum ve kuruluşları hem sporcular hem de profesyonel sporcular, amatör sporcular halk koşusu dahil olmak üzere gelen herkes buradan keyifle ayrılıyor. Herkesin kendini bulabileceği, kendini ifade edebileceği ve her sportif düzeye göre kategorinin olduğu bir maraton olacak."





- Kamp yapma imkanı da sağlandı

İsmail Kaşdemir, Çanakkale'nin artık hem Türkiye'nin hem de dünyanın buluşma noktalarından biri haline geldiğini vurguladı.

Bölgenin geniş kitlelere hitap ettiğini aktaran Kaşdemir, şunları kaydetti:

"Maratoncular, motosikletçiler, fotoğrafçılar, triatloncular, yürüyüş yapanlar dahil olmak üzere birçok farklı branştaki insanlar Gelibolu Tarihi Alanı'nda buluşup bu meraklarını gideriyorlar. Merak ettikleri ve ilgi duydukları faaliyetleri burada yapabiliyorlar. Zaten bizim de Tarihi Alan Başkanlığı olarak amacımız; burayı hem Türkiye'nin hem de dünyanın bir buluşma noktası haline getirmek. Bir iddiamız ve bir rüyamız var; Çanakkale Tarihi Alanı'nı dünyanın en çok ziyaret edilen açık hava müzesi haline dönüştürmek. Bu yolda çalışmalarımız da devam etmekte. Tabii burası çok iyi korunmuş bir savaş alanı. Bozulmamış bir doğası var. Rengarenk bir atmosferi var. O kadar çok güzelliğin bir arada buluştuğu başka bir güzergah da yok. Dolayısıyla Gelibolu Maratonu'na katılacak herkes buradan çok büyük bir memnuniyetle ayrılmış olacak. Bir sonraki yıl daha geniş ve daha kalabalık bir şekilde gelmek isteyecekler."

Kaşdemir, bu yılki etkinlikte ilk kez, katılımcılara kamp yapma imkanı sağlanacağını duyurdu.

Bu durumun avantajlarına değinen Kaşdemir, "Gelibolu Tarihi Alanı gibi bu kadar önemli bir tarihi mekanda isteyenlerin kamp yapma imkanları da olacak. Bunun katılımı daha da artıracağını düşünüyoruz. Belki ilgiyi ve beğeniyi de artıracak. Dolayısıyla burada tam anlamıyla, buraya gelen ziyaretçilerin her türlü anlamda mutlu olacakları bir faaliyet gerçekleşmiş olacak." diye konuştu.

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