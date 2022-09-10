Biga'nın kurtuluşunun 100. yılı anısına yüzme turnuvası düzenlendi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında yüzme turnuvası yapıldı.

Biga Belediyesince Mehmet Akif Ersoy Yarı Kapalı Yüzme Havuzu'nda yapılan turnuvayı, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Nihat Borazan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Celal Avcı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Ertuğrul Bilgücü ile vatandaşlar izledi.

Yarışmada 4 kategoride dereceye giren yüzücülere ödülleri takdim edildi.

Belediye Başkanı Erdoğan, ödül töreninde yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bundan 1,5 yıl önce böyle bir havuz yoktu. Bu havuzun Biga'ya kazandırılmasında bizim de çorbada tuzumuz oldu. Bir yıldan bu yana havuzumuzda gençlerimiz ve çocuklarımız yüzme öğrendi. Biliyorsa da yüzme tekniklerini geliştirdiler. Burada görev alan tüm ekibe teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ekiple çocuklarımızın hizmetindeyiz. Turnuvada dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyorum."

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