Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin taciz ateşi açtığı gemi Çanakkale Boğazı'nda demirledi

Ya cinayet ya da cinayete teşebbüs

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇANAKKALE (AA) - Bozcaada açıklarındaki uluslararası sularda seyir halindeyken Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri tarafından taciz ateşi açılan Komoros bayraklı "Anatolian" isimli gemi, Çanakkale Boğazı'nda demirledi.

Ro-Ro gemisi, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinin 11 deniz mili güneybatısında yaşanan olayın ardından 18 kişiden oluşan mürettebatla boğaza geldi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının 2 botla refakat ettiği gemi, boğazın Karanlık Liman mevkisine demir attı.

Komoros bayraklı "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açılmış, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri tarafından bildirim yapılması üzerine bölgeye 2 Türk Sahil Güvenlik botu gönderilmişti. Türk botlarının gelmesinin ardından Yunan Sahil Güvenlik birimleri bölgeyi süratle terk etmişti.

18 mürettebatı (6 Mısır, 4 Somali, 5 Azerbaycan uyruklu kişi ve 3 Türk vatandaşı) bulunan ve ateş açılması sonucu isabet alan gemide can kaybı yaşanmadığı, yaralanan olmadığı tespit edilmiş, Çanakkale Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı gereğince olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.