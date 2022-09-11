GÜNCELLEME - Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin taciz ateşi açtığı gemi Çanakkale Boğazı'nda demirledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GÜNCELLEME - Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin taciz ateşi açtığı gemi Çanakkale Boğazı'nda demirledi

AA

GÜNCELLEME - Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin taciz ateşi açtığı gemi Çanakkale Boğazı'nda demirledi

ÇANAKKALE (AA) - Bozcaada açıklarındaki uluslararası sularda seyir halindeyken Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri tarafından taciz ateşi açılan Komoros bayraklı "Anatolian" isimli gemi, Çanakkale Boğazı'nda demirledi.

Ro-Ro gemisi, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinin 11 deniz mili güneybatısında yaşanan olayın ardından 18 kişiden oluşan mürettebatla boğaza geldi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının 2 botla refakat ettiği gemi, boğazın Karanlık Liman mevkisine demir attı.

Geminin bağlı bulunduğu şirketin yetkilisi Cengiz Oluc, AA muhabirine, Somali'den Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki bir tersaneye gitmek üzere seyir halindeyken Yunanistan Sahil Güvenliğinin aniden üzerlerine geldiğini, kendilerini durmaya zorladıklarını söyledi.

Durmayınca ateş ettiklerini belirten Oluc, "Önce 2 bot geldi, ateşe devam etti. Geminin 'köprü üstü' dediğimiz yere doğru nişan aldılar, oraya ateş ettiler. Bizim Türk botlarının hareket ettiğini gördüklerinde bölgeyi terk ettiler. Bizi takip etmeyi bıraktılar." dedi.

Oluc, uluslararası sularda, açık denizde hareket halinde olduklarını dile getirdi.

Gelenlerin neden şüphelendiklerine anlam veremediklerini ifade eden Oluc, şöyle konuştu:

"Anons edebilirlerdi. Gemiyi durdurmanın bir usulü var, kuralı kaidesi var. Mahkeme kararı çıkartır, bir şey çıkartır. Bayrak devletine uyarı yapar. Bilgi verir, izin alır. Biz tek gemi değildik ki binlerce gemi var o sularda. Herkes her isteyen istediği gibi istediği geminin üstüne gidip gemiye yaslanıp zorlayıp durdurmaya çalışamaz ki."

Oluc, ateş açıldığında köprü üstü bölümünde bir camın kırıldığını, bunun dışında hasar olmadığını dile getirdi.

- "Geminin hareket kabiliyetini bitirecek bir şeye kalkıştılar"

Yunan Sahil Güvenlik birimlerinin gemiyi zorla durdurmaya çalıştığını vurgulayan OIuc, şu bilgileri verdi:

"Geminin pervanesine halat attılar. Biz normalde zaten tersaneye giden bir gemiyiz. Seyir halindeki geminin özgürlüğünü, hareket kabiliyetini bitirecek bir şeye kalkıştılar. Geminin ekonomik ömrü zaten sıkıntılı, bakımsız. Bakım, masraf isteyen bir gemi. Ekonomik olarak tamamen bitirecek yani o pervaneye halat atmakla. Bu basit bir şey değil."

Cengiz Oluc, gemiyle ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığınca rapor tutulduğunu bildirdi. Olay yeri inceleme raporlarının da hazırlandığını kaydeden Oluc, "Savcılık ifadelerimizi aldı. Bize şu anda herhangi bir talimat gelmedi. Adli işlemler bitirildi. Biz şu anda seyir izni bekliyoruz. Geminin seyre uygun olup olmadığıyla ilgili izin gelecek, sonra yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- Olay

Komoros bayraklı "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açılmış, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri tarafından bildirim yapılması üzerine bölgeye 2 Türk Sahil Güvenlik botu gönderilmişti. Türk botlarının gelmesinin ardından Yunan Sahil Güvenlik birimleri bölgeyi süratle terk etmişti.

18 mürettebatı (6 Mısır, 4 Somali, 5 Azerbaycan uyruklu kişi ve 3 Türk vatandaşı) bulunan ve ateş açılması sonucu isabet alan gemide yaralanan olmadığı tespit edilmiş, Çanakkale Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yunanistan'ın taciz girişimi, Sahil Güvenlik ekiplerince engellendi (3)
YEREL HABERLER Yunanistan'ın taciz girişimi, Sahil Güvenlik ...
AK Parti'li Turan: Adam sanki İzmir'in değil de Atina'nın belediye başkanı
YEREL HABERLER AK Parti'li Turan: Adam sanki İzmir'in değil de ...
AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan Tunç Soyer'e tepki:
YEREL HABERLER AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan Tunç Soyer'e ...
Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin taciz ateşi açtığı gemi Çanakkale Boğazı'nda demirledi
YEREL HABERLER Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin taciz ateşi ...
Biga'nın kurtuluşunun 100. yılı anısına yüzme turnuvası düzenlendi
YEREL HABERLER Biga'nın kurtuluşunun 100. yılı anısına yüzme ...
Deniz Harp Okulu öğrencileri, Çanakkale'de
YEREL HABERLER Deniz Harp Okulu öğrencileri, Çanakkale'de
Dünyanın dört bir yanından atletler Gelibolu Yarımadası'nda tarihle iç içe yarışacak
YEREL HABERLER Dünyanın dört bir yanından atletler Gelibolu ...
İleri deniz eğitimine katılan Harp Okulu öğrencileri Çanakkale'ye geldi
YEREL HABERLER İleri deniz eğitimine katılan Harp Okulu öğrencileri ...
Çanakkale'de makine arızası yapan gemi için kurtarma çalışması başlatıldı (2)
YEREL HABERLER Çanakkale'de makine arızası yapan gemi için kurtarma ...
Çanakkale'de karaya oturan tekne kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale'de karaya oturan tekne kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan tekne, KEGM ...
Çanakkale'de makine arızası yapan gemi için kurtarma çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Çanakkale'de makine arızası yapan gemi için kurtarma ...
GÜNCELLEME - Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi demirletildi
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Çanakkale Boğazı'nda makine arızası ...
Çanakkale Boğazı'nda bir gemi makine arızası yaptı
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı'nda bir gemi makine arızası yaptı
Gelibolu'da domates yüklü kamyon şarampole devrildi
YEREL HABERLER Gelibolu'da domates yüklü kamyon şarampole devrildi
Çanakkale Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Çanakkale Ticaret Borsası
Evde düzenek kurup kenevir ve skunk bitkisi yetiştiren 2 şüpheli yakalandı 
YEREL HABERLER Evde düzenek kurup kenevir ve skunk bitkisi ...
Gelibolu'da engelli vatandaşa akülü sandalye desteği
YEREL HABERLER Gelibolu'da engelli vatandaşa akülü sandalye desteği
Çanakkale'de ısıtma ve aydınlatma düzeneği kurdukları evde saksılarda uyuşturucu üreten 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de ısıtma ve aydınlatma düzeneği kurdukları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.