Biga'da okçuluk festivali yapıldı

ÇANAKKALE (AA) - Biga'nın kurtuluşu etkinlikleri kapsamında okçuluk festivali düzenlendi.



Rafet Gürkaynak Caddesi üzerinde bulunan Millet Bahçesindeki alanda düzenlenen festivale Türkiye genelinden 250 okçu katıldı.



Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan yaptığı konuşmada "At üstünde ok atan kılıç kuşanan bir ecdadın torunlarıyız. Geçmişini unutan milletler yok olmaya mahkumdur anlayışı ile biz de geleneksel sporlarımızı yaşatmak için Biga Belediyesi olarak geçen yıl başlattığımız festivalimizi bu yıl da devam ettiriyoruz. Bu süreçte hem derneğimiz, hem de Gençlik Spor İlçe Müdürlüğümüz katkıları ile Biga Belediyemizin öncülüğünde birçok müsabakalarımız oluyor. İlçemizde okçuluğa gönül vermiş dostlarımızı Biga'mızda misafir etmekten buradaki etkinliklerde onları görmekten mutluluk duyuyoruz." dedi.



Biga Okçuluk Kulübü Başkanı Zühtü Uygun ise etkinliklerin 100. yıla özel bir kutlama olduğunu söyledi. Festivale AK Parti İlçe Başkanı Nihat Borazan, İlçe Gençlik Spor Müdürü Celal Avcı, Biga Okçuluk Kulübü Başkanı Zühtü Uygun ve vatandaşlar katıldı.

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