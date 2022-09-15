Biga'nın kurtuluşunun 100. yılında oya ve yemek yarışması

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yemek ve oya yarışması düzenlendi, evliliklerinde 50 yılı dolduran çiftlere plaket verildi.



İlçedeki bir düğün salonunda organize edilen "El Emeği Göz Nuru Oya Yarışması" ve "Mutfağın Patronları Yemek Yarışması"nda katılımcılar, jüriden en yüksek oyu almak için hünerlerini sergiledi.



AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, programda yaptığı konuşmada, toplumu ailenin ayakta tuttuğunu söyledi.



Mutlu evliliğin ilk adımının aile olabilmekten geçtiğini belirten İskenderoğlu, "Bizleri ayakta tutan geleneğimiz, göreneğimiz. Kadınlarımız bazen dualarını nakşetmişler oyalara bazen iyi dileklerini, bazen savaş hikayelerini, özlemlerini. Emin olun ki onlar çok kıymetli." dedi.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan da katılımcılara teşekkür etti.

Yarışmalarda birinciler yarım altın, ikinciler çeyrek altın, üçüncüler gram altınla ödüllendirildi.



Etkinliğe, AK Parti İlçe Başkanı Nihat Borazan ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Nesrin Sirkeci, Lokantacılar ve Köfteciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan ile vatandaşlar katıldı.



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