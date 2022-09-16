Dünya Temizlik Günü'nde Bayramiç Barajı çevresinde temizlik yaptılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya Temizlik Günü'nde Bayramiç Barajı çevresinde temizlik yaptılar

AA

Dünya Temizlik Günü'nde Bayramiç Barajı çevresinde temizlik yaptılar

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Dünya Temizlik Günü etkinlikleri kapsamında Bayramiç Barajı çevresinde temizlik yapıldı.

Bayramiç Kaymakamlığı öncülüğünde "Çöp bizim değil ama Kazdağları bizim" temasıyla gerçekleştirilen etkinliğe Bayramiç Belediyesi, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü ile kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanları, öğrenciler katıldı.

İlçe Kaymakamı Alper Taş, yaptığı açıklamada, "Etkinlikle çevre bilincinin artırılması, Kazdağları'nın temizlenmesi konusunda katkıda bulunmak istedik. Vatandaşların, öğrencilerin ve kamu personelinin çok ciddi bir katılımı oldu. Tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz." dedi.

Barajın etrafından toplanan çöpler, araçlarla ilçe çöplüğüne götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

12 Eylül'ün simgesi Zincirbozan'a "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" modeli önerisi
YEREL HABERLER 12 Eylül'ün simgesi Zincirbozan'a "Demokrasi ve ...
Ekran başında vakit geçiren çocuklara masallarla hareket katacaklar
YEREL HABERLER Ekran başında vakit geçiren çocuklara masallarla ...
Yaralı balaban kuşu, fizik tedaviyle sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Yaralı balaban kuşu, fizik tedaviyle sağlığına ...
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ...
Çanakkale'de 84 kaçak göçmen yakalandı 
YEREL HABERLER Çanakkale'de 84 kaçak göçmen yakalandı 
Çanakkale açıklarında 84 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale açıklarında 84 düzensiz göçmen yakalandı
Biga'nın kurtuluşunun 100. yılında oya ve yemek yarışması
YEREL HABERLER Biga'nın kurtuluşunun 100. yılında oya ve yemek ...
Çanakkale açıklarında bir yelkenlide 56 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale açıklarında bir yelkenlide 56 düzensiz ...
Çanakkale Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Çanakkale Ticaret Borsası
Çanakkale'de Troya Kültür Yolu Festivali'nin tanıtım toplantısı
YEREL HABERLER Çanakkale'de Troya Kültür Yolu Festivali'nin tanıtım ...
Prof. Dr. Ayaz: Deniz suyunda hızlı soğuma olursa müsilajla tekrar karşı karşıya kalmayız
YEREL HABERLER Prof. Dr. Ayaz: Deniz suyunda hızlı soğuma olursa ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.