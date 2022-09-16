Dünya Temizlik Günü'nde Bayramiç Barajı çevresinde temizlik yaptılar

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Dünya Temizlik Günü etkinlikleri kapsamında Bayramiç Barajı çevresinde temizlik yapıldı.

Bayramiç Kaymakamlığı öncülüğünde "Çöp bizim değil ama Kazdağları bizim" temasıyla gerçekleştirilen etkinliğe Bayramiç Belediyesi, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü ile kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanları, öğrenciler katıldı.



İlçe Kaymakamı Alper Taş, yaptığı açıklamada, "Etkinlikle çevre bilincinin artırılması, Kazdağları'nın temizlenmesi konusunda katkıda bulunmak istedik. Vatandaşların, öğrencilerin ve kamu personelinin çok ciddi bir katılımı oldu. Tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz." dedi.

Barajın etrafından toplanan çöpler, araçlarla ilçe çöplüğüne götürüldü.

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