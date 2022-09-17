Bigalı Mehmet Çavuş Yağlı Pehlivan Güreşleri kortej yürüyüşüyle başladı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yağlı güreşler öncesi kortej yürüyüşü yapıldı.

Bigalı Mehmet Çavuş Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin kortej yürüyüşü Diyarbakırlı Ekrem Ergün İlkokulu önünden başlayıp Belediye Meydanı'nda sona erdi.



Korteje Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, AK Parti İlçe Başkanı Nihat Borazan, Belediye Meclisi üyeleri, Güreş Ağası Hasan Karabiber, pehlivanlar, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.



Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, yürüyüşün ardından gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, kurtuluş etkinliklerinin 5 Eylül'de başladığını hatırlattı.



Kortej yürüyüşüne katılanlara teşekkür eden Erdoğan, şöyle konuştu:



"Yaşadığımız topraklar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve iki yıl Yunan işgalinden sonra 30 Ağustos zaferinin ardından 18 Eylül'de düşman işgalinden kurtulmuş. O günden bu güne tam 100 yıl geçmiş. Geçmişimizi unutmadan gelecek nesillere de geçmişimizi aktarmanın, yaşatmanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Bu toprakları bize vatan kılan tüm ecdadımıza, Biga'mızın düşman işgalinden kurtuluşunda can veren şehitlerimizi, şehit Kaymakam Kani Bey'i, Hamdi Bey'i rahmetle minnetle anıyoruz. Mehmet Çavuş'umuzun ismini tüm dünyaya duyurmak için de bu yıl güreşlerimize Bigalı Mehmet Çavuş Kurtuluş Yağlı Güreş Turnuvası ismini de ekleyerek daha güzel, daha anlamlı hale getirdik. 2019 yılında güreşlerimizi Biga'mızda başlattık. Geçmiş tarihimize baktığımızda 1923 yılında Aşir Atlı Paşa'nın Biga'mızda atlı okçuluk ve yağlı pehlivan güreşlerini şehit çocukları yararına yaptığını görüyoruz. Tarihteki arşivlere baktığımız zaman görebilirsiniz."

Erdoğan, kurtuluş etkinliklerinin 18 Eylül akşamı Mustafa Ceceli konseriyle sona ereceğini sözlerine ekledi.



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