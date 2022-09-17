Gökçeada açıklarında Yunan Sahil Güvenliğinden Türk balıkçı teknesine taciz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gökçeada açıklarında Yunan Sahil Güvenliğinden Türk balıkçı teknesine taciz

AA

Gökçeada açıklarında Yunan Sahil Güvenliğinden Türk balıkçı teknesine taciz

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarındaki uluslararası sularda avlanan Türk balıkçı İlker Özdemir, Yunan sahil güvenlik botunun tacizine uğradı.

Gökçeada ve Yunanistan'ın Semadirek Adası açıklarındaki uluslararası sularda bulunan Zürafa kayalıkları bölgesinde avlanmak için denize açılan Özdemir ve ekibi, bir süre sonra kendilerine doğru yaklaşan botu fark etti.

Bottakilerin Yunan Sahil Güvenlik ekibi olduğunu gören İlker Özdemir, rotasını bozmadan ilerlemeyi sürdürdü.

Ekiplerin Özdemir'e ait teknenin çevresinde hızla turlaması, tekne personeli tarafından görüntülendi.

Yunan botundakiler, görüntülendiklerini fark etmelerinin ardından bölgeden hızla uzaklaştı.

İlker Özdemir, şubat ayında yaşadığı taciz olayının ardından yeniden başından geçen benzer anlara ait görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Görüntülerde, Yunan sahil güvenliğinin Türk balıkçılara karşı tacizden hiçbir zaman vazgeçmediğini belirten Özdemir, şunları söyledi:

"Onlar vazgeçmiyorlar ama biz de vazgeçmeyeceğiz. Biz mücadelemizi veriyoruz. Zürafa kayalıklarına 4 mil uzaklıktayız. Semadirek Adası'na bundan sonra 6-6,5 mil var. Bunların alçaklıkları bitmeyecek ama biz de vazgeçmeyeceğiz. Burası uluslararası su olduğu için bunların burada bulunmaları suç. Hiçbir şey yapamazlar ancak böyle etrafınızda dolaşırlar. Siz kaçarsanız onların istediği olur. Biz bu bölgelerde şartlar ne olursa olsun avlanacağız."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bigalı Mehmet Çavuş Yağlı Pehlivan Güreşleri kortej yürüyüşüyle başladı
YEREL HABERLER Bigalı Mehmet Çavuş Yağlı Pehlivan Güreşleri kortej ...
Troya Kültür Yolu Festivali, 'Troyalılar Geldi' kortejiyle başladı (2)
YEREL HABERLER Troya Kültür Yolu Festivali, 'Troyalılar Geldi' ...
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Troya" gösterisini izledi
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Troya" gösterisini ...
Troya Kültür Yolu Festivali, 'Troyalılar Geldi' kortejiyle başladı
YEREL HABERLER Troya Kültür Yolu Festivali, 'Troyalılar Geldi' ...
Troya Kültür Yolu Festivali başladı
YEREL HABERLER Troya Kültür Yolu Festivali başladı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezinin açılışını yaptı:
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Çanakkale Savaşları ...
Dünya Temizlik Günü'nde Bayramiç Barajı çevresinde temizlik yaptılar
YEREL HABERLER Dünya Temizlik Günü'nde Bayramiç Barajı çevresinde ...
12 Eylül'ün simgesi Zincirbozan'a "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" modeli önerisi
YEREL HABERLER 12 Eylül'ün simgesi Zincirbozan'a "Demokrasi ve ...
Ekran başında vakit geçiren çocuklara masallarla hareket katacaklar
YEREL HABERLER Ekran başında vakit geçiren çocuklara masallarla ...
Yaralı balaban kuşu, fizik tedaviyle sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Yaralı balaban kuşu, fizik tedaviyle sağlığına ...
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ...
Çanakkale'de 84 kaçak göçmen yakalandı 
YEREL HABERLER Çanakkale'de 84 kaçak göçmen yakalandı 
Çanakkale açıklarında 84 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale açıklarında 84 düzensiz göçmen yakalandı
Biga'nın kurtuluşunun 100. yılında oya ve yemek yarışması
YEREL HABERLER Biga'nın kurtuluşunun 100. yılında oya ve yemek ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.