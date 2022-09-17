Bigalı Mehmet Çavuş Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanı Ali Gürbüz oldu

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Bigalı Mehmet Çavuş Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı.

İrfan Şahin Er Meydanı’nda düzenlenen ve Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan himayelerinde Güreş Ağası Hasan Karabiber'in destekleriyle düzenlenen güreşlere 400 pehlivan katıldı.

Başpehlivanlıkta 66 güreşçinin mücadele ettiği organizasyonda rakibi Mustafa Doğan Özkaya'yı puanlama ile yenen Ali Gürbüz başpehlivan oldu.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Ali Gürbüz'e altın kemeri takdim etti. ​​​​​​​

Güreşlere, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarih Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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