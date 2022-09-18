Çanakkale'de Dünya Temizlik Günü dolayısıyla çevre temizliği yapıldı

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ÇANAKKALE – (AA) - Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi Bolayır köyü sahilinde düzenlenen Dünya Temizlik Günü sosyal sorumluluk projesine Bolayır Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği, siteler, sivil toplum kuruluşları, çevreciler ve vatandaşlar katıldı.

"Temiz Bolayır’ım" adı altında gerçekleştirilen temizlikte çuvallar dolusu kağıt, poşet, pet şişe ve izmarit gibi çöpler toplanarak, sahil temizliği yapıldı.

Temizlik etkinliğinin düzenleyicilerinden biri olan Nevin Gökgöz "Çevreye atılan her atığın, gelecekte bizlere ve çocuklarımıza büyük sıkıntılar yaşatacağını unutmamız gerekiyor. Bu temizlik etkinliğine gençlerin katılımının da fazlalığı bizleri çevre konusunda daha çok umutlandırdı.” dedi.





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