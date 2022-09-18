Biga'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlandı

ÇANAKKALE (AA) - Biga'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.



Cumhuriyet meydanında başlayan kutlamalarda Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk anıtına çelenkler bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve Belediye Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan yaptı.



Erdoğan konuşmasında, "Tarihi doğal güzellikleri vatansever ve çalışkan insanları ile ülkemizin müstesna şehirlerinden olan Biga'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutlamanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Gönüllerin şehri Biga'mız en eski çağlardan beri çeşitli insan topluluklarının ve medeniyetlerinin gelişip yaşadığı eşsiz bir coğrafya oldu. Köklü tarihi ile yüzyıllardır Müslüman Türk yurdu olan şehrimiz sayısız savaş ve mücadele atlatarak düşmana geçit vermeyip kardeşi kardeşe düşürmeye çalışan fitneleri de tek tek bozdu." ifadelerini kullandı.



Başkan Erdoğan’ın konuşmasının ardından Büyük Taarruzun 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Afyon’dan İzmir’e 16 günde yaklaşık 450 kilometreyi en genç katılımcı olarak yürüyerek tamamlayan Özel Biga Açı Koleji Fen Lisesi Öğrencisi Hüseyin Deniz Zeren beraberinde taşıdığı Türk bayrağını ve şehit toprağını Biga Kaymakamı Erdinç Dolu’ya takdim etti.

Kurtuluş etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren kulüplere kupa ve madalyaları takdim edildi. Karate ve Biga Belediyesi Halk oyunları ekiplerinin gösterisiyle buradaki etkinlikler tamamlandı.



Törene, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları, dernekler, meslek odaları ve Biga Belediyesi ekipleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.