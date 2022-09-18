Biga'da klasik araç korteji oluşturuldu

ÇANAKKALE (AA) - Biga'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında klasik araç korteji oluşturuldu.



Biga Kapalı Pazaryeri'nden hareket eden araçlar, Belediye Meydanı, İnönü Caddesi istikametinden ilçeyi turlayarak başladığı noktaya ulaştı.



İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Başkan Yardımcısı Cüneyt Karpuzoğlu, AA muhabirine, derneği 10 yıldır faaliyet gösterdiğini söyledi.



Biga'nın kuruluş yıl dönümünde ilçeye davetli olarak geldiklerini belirten Karpuzoğlu, şunları kaydetti:

"Bizi çok güzel karşıladılar ve çok güzel ağırlıyorlar. Benim aracım 1964 model. Arkada oturanlar için güzel bir seyir alanı sağlar. 1964 yılından bu yana boyanmamış bir arabadır, orijinaldir. Otomatik şanzımanı vardır. Uzun yollarda tatlı seyahatler yapabilirsiniz."



Karpuzoğlu, istek üzerine antika otomobilinde klasik dönemin müziklerini dinleterek aracını tanıttı.

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