Gelibolu'da ilk kez "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" yapıldı

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇANAKKALE (AA) - Gelibolu ilçesinde, "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi.

Gelibolu Kadınlar Derneği Başkanı Berna Yelkenci ve Saros Gönüllüsü Tuğba Diner öncülüğünde ilçede ilk kez gerçekleştirilen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu etkinliğinde yaklaşık 200 kadın, bisikletleriyle Balıkhane Meydanı'nda toplandı.

Tuğba Diner, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kadınların toplumda görünürlüğünü artırmak, kendilerini temsil etmelerine fırsat vermek ve güvenli bisiklet sürmeye ilişkin altyapı talebini iletmek için bu etkinliğin düzenlendiğini söyledi.

Etkinliğe gösterilen ilginin kendilerini sevindirdiğini belirten Diner, katılan herkese teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Tur, Feneraltı'nda sona erdi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.