Çanakkale'de bir ayda 105 uyuşturucu satıcısı yakalandı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de son bir ay içinde düzenlenen narkotik operasyonlarında 105 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik olarak 16 Ağustos -16 Eylül tarihleri arasında 89 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 105 şüpheli yakalandı, bunlardan 9'u tutuklandı. Diğer şüpheliler serbest bırakılırken haklarında yasal işlem başlatıldı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 765 gram esrar, 273 gram skunk, 120 gram metamfetamin, 38 gram bonzai, 32 gram kokain, 1263 adet sentetik ecza, 963 adet captagon, 10 kök kenevir, 2 tabanca, 1 tüfek, 62 mermi ile 3 bin 650 lira ele geçirildi.

Öte yandan, operasyonlar sırasında hakkında çeşitli suçlardan da arama emri bulunan 5 kişiden 4'u tutuklandı, bir kişi serbest bırakıldı.









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