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Bozcaada'da denizden 40 çuval çöp çıkarıldı

AA

Bozcaada'da denizden 40 çuval çöp çıkarıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, Uluslararası Kıyı Temizliği Günü dolayısıyla düzenlenen deniz dip temizliğinde 40 çuval çöp çıkarıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, ÇOMÜ ile Gestaş Deniz Ulaşım AŞ iş birliğinde düzenlenen etkinliğin Bozcaada Limanı'nda gerçekleştirildiği belirtildi.

"Denizlerimizi Koruyalım, Birlikte Yaşatalım" sosyal sorumluluk projesi kapsamındaki çalışmada, ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi'ne bağlı öğretim üyeleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları deniz dibinden 40 çuval atık çıkardı.

Çöpler arasında hayalet balık ağları, lastik, cam ve plastik şişeler, metal teneke, plaj sandalyeleri, seramik tabaklar yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Şanver Çelik, etkinliğin amacının, denizlerin temiz kalması için bir farkındalık oluşturmak ve deniz kirliliğine dikkati çekmek olduğunu belirtti.

Bunun yanında denizlerin temizliğine de katkıda bulunmak istediklerini aktaran Çelik, "Denizlerimiz bizim yaşam kaynağımız, oksijen depomuz. Aynı zamanda besin kaynağımız. Ayrıca milyonlarca deniz canlısının yaşadığı bir alan. Balıkçılarımız için de geçim kaynağı. Denizlerimize çok iyi bakmalıyız, özellikle çocuklarımıza temiz bir çevre bırakmamız gerekiyor. Görevimiz doğamızı, çevremizi korumak ve bu bilinçte nesiller yetiştirmek olmalı." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Bozcaada Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, Bozcaada Liman Başkanı Hüseyin Bilgin, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Funda Yalın, Gestaş Genel Müdürü Mahir Sevinç, ÇOMÜ Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Adnan Ayaz katıldı.






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