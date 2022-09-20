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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale Ticaret Borsası

AA

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında orta tane pirincin kilogramı ortalama 25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Pirinç (orta tane)Kg25,00HTS
Buğday (yarı sert ekmeklik)Kg6,00HTS
Kuru fasulye (dermason)Kg35,00HTS
Mercimek (yeşil)Kg28,00HTS
Nohut (kalburaltı)Kg26,00HTS
Zeytinyağı (ham)Kg53,30MTS
Zeytinyağı (yemeklik)Kg55,30MTS
Zeytinyağı (sızma)Kg52,14MTS
Ayçiçeği (yağlık)Kg10,85MTS
PatatesKg1,26MTS
SoğanKg1,09MTS
ZeytinKg40,00MTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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