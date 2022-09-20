Çanakkale Ticaret Borsası

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında orta tane pirincin kilogramı ortalama 25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Pirinç (orta tane) Kg 25,00 HTS Buğday (yarı sert ekmeklik) Kg 6,00 HTS Kuru fasulye (dermason) Kg 35,00 HTS Mercimek (yeşil) Kg 28,00 HTS Nohut (kalburaltı) Kg 26,00 HTS Zeytinyağı (ham) Kg 53,30 MTS Zeytinyağı (yemeklik) Kg 55,30 MTS Zeytinyağı (sızma) Kg 52,14 MTS Ayçiçeği (yağlık) Kg 10,85 MTS Patates Kg 1,26 MTS Soğan Kg 1,09 MTS Zeytin Kg 40,00 MTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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