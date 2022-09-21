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"Baja Troia Türkiye 2022" 42 ekibin katılımıyla gerçekleştirilecek

AA

"Baja Troia Türkiye 2022" 42 ekibin katılımıyla gerçekleştirilecek

ÇANAKKALE (AA) - Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından Avrupa Cross-Country Baja Kupası aday yarış statüsüne alınan ve İstanbul Off Road Kulübü (İSOFF) tarafından düzenlenen, "Uluslararası Baja Troia Türkiye" 22-25 Eylül'de Çanakkale'de gerçekleştirilecek.

Baja Troia Türkiye Yarışının Sportif Direktörü Selahattin Topar, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, etkinlik hakkında bilgi verdi.

Toper, 22-25 Eylül arasında, İstanbul Off-Road Kulübü (İSOFF) tarafından Doğu Avrupa Off-Road Serisi'nin bir ayağı olarak organize edilen 8 etaplık yarışın başlangıcının yarın Kordon Boyu'ndaki Truva Atının anıtının önünden verileceğini söyledi.

2017'den bu yana uluslararası "East European Tout Terraın Serıes" Türkiye ayağı olarak düzenlenen yarışın Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) destekleriyle düzenlendiğini belirten Selahattin Toper, organizasyona Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Belediyesinin de destek verdiğini anlattı.

İSOFF Başkanı Kubilay Tüfekçi ise, İstanbul Off Road Kulübü olarak Çanakkale'de düzenledikleri ve geleneksel hale gelen 5. yarışı gerçekleştireceklerini belirtti.

Güzel bir şekilde yarışı başlatmak istediklerini ifade eden Tüfekçi, "Bu yıl bir yenilik ile başlıyoruz. Yarışın artık FİA Avrupa Cross-Country Baja Kupası aday yarış statüsüne alınması önemli. Bu son yaptığımız dört yarıştaki başarılarımızın bir yerde tescillenmesi oluyor ve inşallah FIA yarışı olduğumuz zaman da bu gerçekten Türkiye'de de büyük bir başarı olmuş olacak. Artık yarışımız önemli şekilde onurlandırılmış olacak. Bu bizim için çok değerli. Geçen yıl yarışmacı sayısıyla rekor kırmıştık. 50 araç katılmıştı. Bunun yaklaşık 14 yabancı idi. Bu sene 42'de kaldı kayıt ama yine de bizim için güzel bir rakam. Çünkü daha önce 35'li rakamlarda yarışıyorduk. Şimdi artık FIA takvimini takip eden yarışlara da mecburen buraya gelecekleri için önümüzdeki yıllarda bu rakamın daha da artmasını ve yabancı katılımının çok daha yüksek olmasını bekliyoruz. dedi.

Yarışa yabancı ekiplerin de katılacağını aktaran Tüfekçi, şöyle devam etti:

"Bu sene Polonya'dan, Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan ve İtalya'dan gelen ekiplerimiz var. Özellikle İtalya Rally Art ekibi gayet kalabalık bir katılım sergiliyorlar. 8 araçları var. Onların iddialı araçları geliyor. Dakar kovalayan bazı araçlar da var aralarında. Son derece keyifli bir yarış olacak."

Toplantıya, Baja Troia Türkiye Yarış Direktörü Özlem Mestçi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Çanakkale İl Temsilcisi Mustafa Kansu ile etkinlik ortakları katıldı.

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