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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale Ticaret Borsası

AA

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsası'nda kırmızı sert buğdayın kilogramı ortalama 7 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Buğday (kırmızı sert)Kg7,00HTS
YoncaKg4,00MTS
ZeytinKg40,00MTS
PatatesKg3,04MTS
SoğanKg2,93MTS
Zeytinyağı (ham)Kg44,15MTS
Zeytinyağı (yemeklik)Kg54,00MTS
Zeytinyağı (sızma)Kg51,10MTS
DomatesKg4,14MTS
SalatalıkKg12,00MTS
BiberKg20,00MTS
ŞeftaliKg3,75MTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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