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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsası'nda kırmızı sert buğdayın kilogramı ortalama 7 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Buğday (kırmızı sert) Kg 7,00 HTS Yonca Kg 4,00 MTS Zeytin Kg 40,00 MTS Patates Kg 3,04 MTS Soğan Kg 2,93 MTS Zeytinyağı (ham) Kg 44,15 MTS Zeytinyağı (yemeklik) Kg 54,00 MTS Zeytinyağı (sızma) Kg 51,10 MTS Domates Kg 4,14 MTS Salatalık Kg 12,00 MTS Biber Kg 20,00 MTS Şeftali Kg 3,75 MTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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