Lapseki'de "Ayçiçeğim, Bal Çiçeğim Projesi" kapsamında hasat yapıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan "Ayçiçeğim, Bal Çiçeğim Projesi" kapsamında hasat şenliği düzenlendi.

Halil Özer'e ait arazide düzenlenen şenlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Tarım Müdürü Ali Kaçan ve İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, proje hakkında katılımcılara bilgi verdi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ise törende yaptığı konuşmada, projeyi çok detaylı olarak inceleme fırsatı bulduğunu söyledi.

Çanakkale'nin çok verimli topraklara sahip bir kent olduğunu belirten İskenderoğlu, "Ekonomik değere sahip olan birçok ürünün üretiminde ilk 10 içerisindeyiz. Türkiye genelindeki ihtiyacın da yaklaşık Yüzde 6’lık kısmı Çanakkale’mizde yetiştirilen ürünler ile karşılanıyor. Böylesine kıymetli bir coğrafyada yapılacak her yatırım ülkemizin kalkınmasına da büyük katkı sağlayacaktır. Gelecek 2 yılın değil 10 yılların 50 yılların planlamasını yapıyoruz. Üreticinin belini büken, alın teriyle kazandığını alıp götüren tarımsal kredi faiz oranlarını düşürdük. 2002 yılında yüzde 59 olan tarımsal kredi faiz oranlarını duruma göre sıfırladık veya minimize ettik. Barajlar, göletler inşa ederek toprağa çiftçilerimize güç verdik." dedi.

Lapseki'de sulama amaçlı kullanılan 2 baraj ve 4 gölet bulunduğunu hatırlatan Jülide İskenderoğlu, toplam 53 bin 620 dekar alanın devlet tarafından yapılan sulama tesislerinden sulandığını, bu tesislerden 2 bin 892 üreticinin faydalandığını dile getirdi. 2021 yılında toplam 84 bin 650 dekar arazide sulu tarım yapıldığını aktaran İskenderoğlu bunu geliştirmek için çalıştıklarını kaydederek şöyle devam etti:



"Lapseki şeftalisi, Çanakkale’mizin 10. tescilli ürünü olarak kayıtlara geçti. Yine kirazımız, sadece ülkemizde değil, dünyaca ünlü. Bunların yanı sıra eşsiz aromaya sahip çok sayıda ürün yetişiyor. Lapseki ilçemizde 2021 yılında üreticilere toplam 14 milyon 216 bin 968 lira destekleme ödemesi yapıldı. Sadece tarımda değil hayvancılıkta da aynı şekilde büyük bir zenginliğe sahibiz. Bu zenginliği değerlendirmek bölge ve ülke ekonomisine güç vermek kalkındırmak adına dünya ölçeğinde projeleri hayata geçiriyoruz. 1915 Çanakkale Köprümüz, Ezine Gıda OSB’miz, Ayvacık Jeotermal OSB’miz hepsi büyük ve güçlü Türkiye fotoğrafının birer parçaları. Dünüyle, bugünüyle ve gelecekteki hedefleriyle büyük bir marka olan Çanakkale’miz, yatırımlarla çok daha iyi yerlere gelecek."

Törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder, Çanakkale Ziraat Oda Başkanı İsmail Kaya, Lapseki Ziraat Odası Başkanı İsmail Sevim, kurum temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.