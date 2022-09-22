Kanada Gazi İşleri Bakanı MacAulay'dan Çanakkale Valisi Aktaş'a ziyaret

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ÇANAKKALE (AA) - Kanada Gazi İşleri Bakanı Hon Lawrence MacAulay​​​​​​​, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.



Valilik makamında gerçekleşen ziyarete Bakan MacAulay'ın yanı sıra Kanada Büyükelçiliği Siyasi Daire 1. Katibi Kathryn Porter, Özel Kalem Müdürü Patricia Beh ve Yüzbaşı Christian Wahlen katıldı.



Vali İlhami Aktaş, Kanada Gazi İşleri Bakanı Hon Lawrence MacAulay ve beraberindeki heyet ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden Aktaş, MacAulay'a ziyaretin anısına Şehitler Abidesi minyatürü hediye etti.

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