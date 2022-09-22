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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Baja Troia Türkiye 2022" organizasyonunda start seremonisi yapıldı

AA

"Baja Troia Türkiye 2022" organizasyonunda start seremonisi yapıldı

ÇANAKKALE (AA) - Uluslararası Otomobil Federasyonunca (FIA) Avrupa Cross-Country Baja Kupası aday yarış statüsüne alınan ve İstanbul Off Road Kulübü (İSOFF) tarafından düzenlenen "Uluslararası Baja Troia Türkiye 2022"nin start seremonisi Çanakkale'de yapıldı.

Uluslararası off-road yarış serisi "East European Tout Terraın Serıes"in Türkiye ayağı olarak 2017'den bu yana düzenlenen yarışın sembolik startı, Kordon Boyu'nda Çanakkale Valisi İlhami Aktaş tarafından verildi.

Baja Troia Türkiye 2022'de katılımcılar 42 araçla, 8 etapta 900 kilometreyi aşkın yol katedecek.

4x4 araçlar ve UTV'lerin yüksek hızlı performanslarını sergileyeceği yarışlarda Polonya, Yunanistan, Bulgaristan ve İtalya'dan ekiplerin yanı sıra Türkiye'den de off-road branşının önde gelen isimleri yer alacak.

Yarışa farklı ülkelerden katılan yarışçılara Çanakkale'nin doğası ve tarihi dokusu da tanıtılacak. Yarışlar, 25 Eylül'de son bulacak.

Start seremonisine FIA gözlemcisi Raymond Johansson, İSOFF Başkanı Kubilay Tüfekçi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, Baja Troia Türkiye Yarış Direktörü Özlem Mestçi, Yarışın Sportif Direktörü Selahattin Toper ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu İl Temsilcisi Mustafa Kansu ile çok sayıda kişi katıldı.

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