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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Kanada Caribou Anıtı açıldı

AA

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Kanada Caribou Anıtı açıldı

ÇANAKKALE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Günümüz dünyasında kültürel alandaki iletişimin, ülkeler arasındaki bağları güçlendirmede en etkili yollardan biri olduğunu görmekteyiz." dedi.

Çanakkale'deki Gelibolu Tarihi Alanı'nda, Kanada'nın Newfoundland ve Labrador eyalet yönetimince yaptırılan Caribou Anıtı törenle açıldı.

Bakan Ersoy, törende, Birinci Dünya Savaşı'nın dönüm noktası olan Çanakkale Savaşları'nda dünya tarihinde benzeri görülmemiş mücadelenin yaşandığını ve bağımsızlık mücadelesi verilen bu topraklarda pek çok ülkenin askeri kayıplarının olduğunu söyledi.

Çanakkale Savaşları'nda Newfoundland'dan askerlerin de hayatlarını kaybettiğini belirten Ersoy, onlar anısına Kanada tarafından yaptırılan Caribou Anıtı'nın açılışı için toplandıklarını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat uyuyacaklardır. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır." sözünü hatırlatan Ersoy, bu ifadelerin kendileri için de esas olduğunu dile getirdi.

Caribou Anıtı ve Çanakkale şehitleri için yakında Kanada'da da açılışı yapılacak anıtın, iki ülke insanlarının geçmişlerini yakından tanımalarına, barış ve dostluk içinde geleceğe bakmalarına katkıda bulunacağına gönülden inandığını kaydeden Ersoy, "Günümüz dünyasında kültürel alandaki iletişimin, ülkeler arasındaki bağları güçlendirmede en etkili yollardan biri olduğunu görmekteyiz. Kültürel alandaki iletişim, milletleri barış, hoşgörü ve karşılıklı anlayış ile birbirine yaklaştırarak dünya barışı için bir platform oluşturmaktadır." diye konuştu.

Ersoy, Türkiye ile Kanada arasındaki ilişkilerin daha ileri düzeye taşınması için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Newfoundland ve Labrador Eyaleti Başbakanı Andrew Furey ile Kanada Gazi İşleri Bakanı Lawrence Archibald MacAulay da katılımcılara hitap etti.

Konuşmaların ardından Kanada Kraliyet Alay Bandosu tarafından Türkiye ve Kanada milli marşları çalındı.

Ersoy, Furey ve MacAulay tarafından açılışı gerçekleştirilen anıta çelenk konuldu.

Bakan Ersoy ve yabancı heyet, daha sonra Hill 10 Anıt ve Mezarlığı'na çiçek bıraktı.

Törene, Kanada'dan gelen bakanlar, milletvekilleri ve eyalet temsilcileri ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve protokol üyeleri katıldı.


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