Çanakkale'de bahçesindeki otları yakarken alevlerin arasında kalan kişi öldü

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde bahçesindeki otları yakmak isterken alevlerin arasında kalan kişi hayatını kaybetti.

İlyasalan köyünde yaşayan ve akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Sabri Bayram (73), bahçesindeki otları yaktı.

Bir süre sonra alevlerin arasında kalan Bayram, yakınları tarafından yanmış bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bayram'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bayram'ın cesedi, incelemelerin ardından Biga Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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