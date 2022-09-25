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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Uluslararası 7. Gelibolu Maratonu" tamamlandı

AA

"Uluslararası 7. Gelibolu Maratonu" tamamlandı

ÇANAKKALE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı organizasyonunda, Troya Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında "Pes Etmeyenlerin İzinde" sloganıyla düzenlenen, "Uluslararası 7. Gelibolu Maratonu" 3 binden fazla katılımcı ile koşuldu.

Bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen maraton, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinin Kilitbahir köyündeki Namazgah Tabyaları önünden başladı.

Maratona, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un yanı sıra, Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Lucas Robson ile 10 ülkeden 3 binden fazla sporcu katıldı.

Bakan Ersoy, yarış sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının bölgede çok güzel bir parkur oluşturduğunu ve bisiklet parkuru olarak da geliştirildiğini anlattı.

Buranın EuroVelo’nun da rotaları içine dahil edileceğini belirten Mehmet Nuri Ersoy, "Avrupa’da da en çok bilinen, en çok tercih edilen rotalardan biri olacak diye düşünüyoruz. Şehitliklerin arasından geçmek, o ruhu yaşamak ve hissetmenin ayrı bir önemi var bence." dedi.

Gelibolu Maratonu’nu Çanakkale Kültür Yolu Festivali’nin içerisine dahil ettiklerini kaydeden Ersoy, şöyle devam etti:

"Bundan sonra hep aynı dönemde olması için biz de bütün desteği vereceğiz. Kültür yolu festivallerinin asli amacı şehirlerimizi uluslararası marka şehirler haline getirmek. Bu seneki etkinliklere ilk olmasına rağmen çok fazla uluslararası katılım oldu. Yerli katılım da çok fazlaydı. Özellikle Çanakkaleliler yoğun katılım gösterdi. Her etkinliğe 20-30 bin arasında katılım oldu, bu da bizi çok mutlu etti. Beklentilerimizin üzerinde gerçekleşti. Amacımıza uygun bir şekilde bu rotaları Türkiye’nin her yerine yayacağız."

Bakan Ersoy, 2 gün önce de Konya’da Mistik Müzik Festivali'nin başladığını ifade ederek, "1 Ekim'den itibaren de Beyoğlu Kültür Yolu ve Başkent Kültür Yolu Festivalleri başlıyor. Ama beni en çok heyecanlandıran 8 Ekim itibarıyla başlayacak olan Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali. Orada daha büyük bir katılım bekliyoruz. İnşallah çok keyifli bir festival de orada yaşayacağız." diye konuştu.

- Dereceye girenler

Yarışlarda, 10 kilometre erkeklerde Mehmet Aydıngör birinci, Ahmet Tek ikinci, Osman Erkam Şafak üçüncü, kadınlarda ise Hatice Şule Yiğit birinci, Bahar Gülenç Taşdelen ikinci, Eylem Odabaşı üçüncü oldu.

25 kilometre erkeklerde birinciliği Ümit Er, ikinciliği Aytaç Ege, üçüncülüğü Mustafa Kiraz, kadınlarda birinciliği Tülin Okyay, ikinciliği Merve Güney, üçüncülüğü Esen Cıvlan elde etti.

42 kilometre maraton koşusunda erkeklerde Kamil İnak, ipi göğüsledi. Sıralamada Ergün Kızılaslan ikinci, Selim Korkmaz da üçüncü geldi. Kadınlarda ise birinciliği Ekaterina Troshanova, ikinciliği Tonea Kabil, üçüncülüğü Angela Harrison kazandı.

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