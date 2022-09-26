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Çanakkale'de gümrük kaçağı 21 bin 500 makaron ile elektronik sigara ve tütün ele geçirildi

AA

Çanakkale'de gümrük kaçağı 21 bin 500 makaron ile elektronik sigara ve tütün ele geçirildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de polisin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda gümrük kaçağı 21 bin 500 makaron ile tütün ve elektronik sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliler E.Ç, H.N.A. ve U.A'ya ait adreslere eş zamanlı kaçakçılık operasyonu düzenledi.

Operasyonda, paketlenmiş halde 1500'ü dolu toplam 21 bin 500 makaron ile 4 elektronik sigara ve 9 paket tütün ele geçirildi.

Şüpheliler savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, haklarında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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