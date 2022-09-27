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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsası'nda luna pirincin kilogramı ortalama 18,04 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Pirinç (luna) Kg 18,04 HTS Pirinç (Osmancık) Kg 19,50 HTS Pirinç (baldo) Kg 24,50 HTS Pirinç (cameo) Kg 11,88 HTS Buğday (yemlik kırmızı) Kg 6,00 HTS Buğday (kırık) Kg 2,50 HTS Pirinç kepeği Kg 4,76 HTS Zeytinyağı (ham) Kg 42,82 MTS Zeytinyağı (yemeklik) Kg 58,48 MTS Zeytinyağı (sızma) Kg 58,00 MTS Ayçiçeği (yağlık) Kg 11,00 MTS Zeytin Kg 27,00 MTS İnek sütü Litre 7,43 MTS Koyun sütü Litre 10,08 MTS Keçi sütü Litre 8,00 MTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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