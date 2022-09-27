Biga'da çeltik hasadı başladı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde yaklaşık 1,5 ay sürecek çeltik hasadı başladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Atmaca, çeltik hasadı yapan üreticileri ziyaret ederek bol ve bereketli kazançlar diledi.



Biga'da 1000 üreticinin 60 köyde 92 bin 926 dekar alana 16 çeşit çeltik ektiğini belirten Atmaca, ortalama dekar başına 750 kilogram ürün beklendiğini bildirdi.

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