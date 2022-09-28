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Çanakkale'de "Benim Hikayem Projesi" kapsamında öğrenciler kamerayla tanıştı

AA

Çanakkale'de "Benim Hikayem Projesi" kapsamında öğrenciler kamerayla tanıştı

ÇANAKKALE (AA) - Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nce Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü iş birliği ve desteğiyle yürütülen "Benim Hikayem Projesi" kapsamında Çanakkale'de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir okulda öğrencilere kameranın teknik özellikleri, belgesel yönetmenliği, sinema çekimi ve röportaj teknikleri anlatıldı.

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez beldesindeki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda, Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel ve Anadolu Ajansı (AA) Görüntü Yönetmeni Mehmet Rıza Marufoğlu, öğrencilere kameramanlığın önemini anlattı.

Polatel ve Marufoğlu'dan teorik bilgi alan öğrenciler, okul bahçesinde oluşturulan alanda kamera ve diğer ekipmanlarla çekim yaptı.

Arkadaşlarının kullandığı kameranın karşısında anons deneyimini yaşayan öğrenciler mesleğin inceliklerini öğrenme fırsatı da buldu.

Öğrencilere proje kapsamında katılım belgeleri verildi.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, AA muhabirine proje hakkında bilgi verdi.

Projeyi 5 yıldır aralıksız sürdürdüklerini belirten Polatel, şunları kaydetti:

"Projemizi Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü iş birliği ve desteğiyle yürütüyoruz. 2022'de belirlediğimiz 10 ilde, köy okullarında eğitim gören 9-14 yaş arasındaki çocukları kamerayla tanıştırıp onlara kamerayla neler yapılabileceğini, klip ve film setlerinde neler olabileceğini, teoride ve pratikte göstererek uygulamaya çalışıyoruz. Ortaya çok güzel çalışmalar çıkıyor. Önceki yıl bir müzik klibi yapmıştık. Bu yıl da bir canlı yayının, bir muhabir anonsunun nasıl yapıldığını çocuklara gösterdik. Kameranın teknik özelliklerini, kamerayla hangi filmlerin çekilebileceği, kurguda neler yapılabileceğini anlattık."

Polatel, çocuklardan çok güzel geri dönüşler aldıklarını ifade ederek, "Çocuklar artık dijital çağın çocukları. Teknolojiye çok uyumlular. Bizi çok güzel karşılıyorlar ve biz kaset derdik, onlar örneğin hafıza kartı diyorlar. Kamerayı tanıyorlar, mikrofonu tanıyorlar. Teknolojiyi ve interneti çok iyi biliyorlar, hepsi çok heyecanlı. Kamerayla neler yapabileceklerini biz bu sayede onlara anlattık." diye konuştu.

Okulun 8-A sınıfı öğrencilerinden Elif Aydın ise eğitimin çok yararlı geçtiğini, kamerayla ilgili çok güzel bilgiler öğrendiğini belirterek, arkadaşlarıyla cihazı deneyimleme fırsatı bulduklarını söyledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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