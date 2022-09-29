Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 5,72 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Arpa (yemlik)
|Kg
|5,72
|MTS
|Buğday (yemlik kırmızı)
|Kg
|6,00
|MTS
|Biber (kırmızı)
|Kg
|8,00
|MTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|38,00
|MTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|63,62
|MTS
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|13,38
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|7,35
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|9,99
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|7,99
|MTS
|Şeftali
|Kg
|4,11
|MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış