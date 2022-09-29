Çanakkale Ticaret Borsası

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 5,72 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Arpa (yemlik) Kg 5,72 MTS Buğday (yemlik kırmızı) Kg 6,00 MTS Biber (kırmızı) Kg 8,00 MTS Zeytinyağı (ham) Kg 38,00 MTS Zeytinyağı (sızma) Kg 63,62 MTS Ayçiçeği (yağlık) Kg 13,38 MTS İnek sütü Litre 7,35 MTS Koyun sütü Litre 9,99 MTS Keçi sütü Litre 7,99 MTS Şeftali Kg 4,11 MTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

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