Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında sert kırmızı buğdayın kilogramı ortalama 6 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Buğday (sert kırmızı)
|Kg
|6,00
|HTS
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|11,20
|HTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|54,66
|MTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|65,85
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|7,35
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|10,00
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|8,00
|MTS
|Kültür mantarı
|Kg
|87,73
|MTS
|Ayva
|Kg
|5,00
|MTS
|Domates
|Kg
|5,00
|MTS
|Çilek
|Kg
|20,00
|MTS
|Karpuz
|Kg
|10,00
|MTS
|Kavun
|Kg
|15,00
|MTS
|Bal kabağı
|Kg
|7,00
|MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
HTS: Hazır Tüccar Satışı