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AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de konuştu:

AA

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de konuştu:

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'nin gazetecilere ilişkin raporuyla alakalı, "Üzülerek söylüyorum ki çok özensiz hazırlanan, 11 sene önce olduğu iddia edilen o raporda tüm dünyaya bizi, devletimizi, 'Gazetecileri hapse atıyorlar' diye şikayet ettikleri rapordaki kişinin aslında gazeteci değil, bir terörist olduğunu herkes görmüş oldu." dedi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 16. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri Fuarı'nın açılışına katılan Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik saldırıda kimliği tespit edilen teröristin isminin CHP'nin tutuklu gazeteciler raporunda da geçtiğiyle ilgili Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi.

Türkiye'de muhalefet yapmanın, siyasi partilerin farklı görüşlerde olmasının demokrasideki en güzel tatlardan biri olduğunu belirten Turan, "Ancak siyasi polemik yaparken, kavga yaparken çok ortak, çok kıymetli değerlerin olması, çok önemli diye düşünüyorum. Bayrağımız, milli güvenlik sınırlarımız, teröre karşı mücadelemiz, bunlar çok hassas konular. Üzülerek söylüyorum ki çok özensiz hazırlanan, 11 sene önce olduğu iddia edilen o raporda tüm dünyaya bizi, devletimizi, 'Gazetecileri hapse atıyorlar' diye şikayet ettikleri rapordaki kişinin aslında gazeteci değil, bir terörist olduğunu herkes görmüş oldu." diye konuştu.

Bülent Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha vahimi, devletin kurumları, ilgilileri, bu ölen kişi, kendini öldüren kişinin parmak izinden, DNA testinden, diğer birtakım araştırmalardan CHP'nin raporunda adı geçen kişi olduğunu söylemesine rağmen iki gün boyunca konuşmayıp, iki gün sonra PKK'nın 'Bu kişi o değil.' demesinden sonra, 'Aaa gördünüz mü bak, bu o değilmiş.' deme ucuzluğunu bir siyasetçiye, bir genel başkana yakıştıramıyorum. Değerli arkadaşlar, ölen kişi 'Bu oldu, bu oldu', başka bir şey. Bir defa CHP'nin kendi çalışmasında ölen kişinin terörist olarak gözükmediği, gazeteci olarak gözüktüğü bir gerçek değil mi? O kişinin terörist olduğu bir hakikat değil mi? Efendim, dördüncü yargı paketi çıkmış. O pakete CHP destek oldu. Hatta içeriği genişletilsin diye önerge verdi. Yani hukuk adına atılan adımlarda kimin nasıl ispat edeceği hukuk konusu olmaz ki. Meclis'in konusu olmaz ki. Her suçun bir cezası var, karşılığı var. Kişi yatmıştır, çıkmıştır. 5 yıldır, 10 yıldır bunu bilemiyor. Bu mahkemenin işi ama kişi cezaevindeyken bu terör eylemlerinden dolayı cezaevinde olmasına rağmen 'Bak, gazeteci' derseniz, yetmedi bunu dünyaya Türkiye'yi şikayet etmek için kullanırsanız, büyükelçilere şikayet ederseniz bu, büyük haksızlık olur. Ama daha kötüsü dün PKK'nın açıklamasını referans alarak devletin kurumlarını değil de terör örgütünün açıklamasını referans alarak 'Öldürülen kişi o kişi değilmiş.' demesini siyasi tarihinde en büyük utanç olarak düşünüyorum."

Turan, başka bir CHP'li yöneticinin, Yunanistan konusunda açıklama yaptığını söyledi.

Buna ilişkin eleştirilerde bulunan Turan, şunları kaydetti:

"Bu kişi televizyonda, 'Bir gece ansızın gelemezsiniz. Orası Amerika'nın kendi idare ettiği yer, orada ABD var.' demiş. Amerika ilahınız mı? Amerika varsa adım atamaz mı Türkiye? Türkiye, egemenliğini kayıtsız şartsız millete veren bağımsız bir ülke değil mi? Hani siz emperyalizme karşıydınız? Hani siz egemenliğin yanındaydınız? Nasıl bir açıklamadır? Bir daha çiziyorum altını, diyor ki ilgili kişi: 'Türkiye, bir gece ansızın gidemez. Orada Amerika var.' Bundan daha rezil, daha utanç verici bir açıklama olamaz."

Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, oda ve borsa temsilcileri ile çevre ilçe belediye başkanları katıldı.

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