Çanakkale'de motosikletiyle kaza yapan iş insanı yaşamını yitirdi

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de motosikletiyle kaza yapan iş insanı Yusuf Ekinci, hayatını kaybetti.

Bursa'dan motosikletli arkadaş grubuyla Çanakkale'ye gelen Yusuf Ekinci, bölgede yaptığı gezi sonrası Bayramiç'ten Ezine istikametine doğru gitti.

Ezine'den 16 YM 589 plakalı motosikletiyle dönüşe geçen Ekinci, Çanakkale-İzmir kara yolunun Bozcaada yol ayrımındaki kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun karşısındaki duvara çarptı.

Kazada ağır yaralanan Ekinci, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Motosikleti kazadan sonra alev alıp yanarak kullanılmaz hale gelen Yusuf Ekinci'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Ezine Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Ekinci'nin, Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesi üyesi olduğu ve bir şirketin yönetim kurulu başkanlığını yaptığı öğrenildi.

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