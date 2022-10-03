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Türk Telekom'un "Teknoloji ve İnovasyon Buluşmaları" Çanakkale'de gerçekleştirildi

AA

Türk Telekom'un "Teknoloji ve İnovasyon Buluşmaları" Çanakkale'de gerçekleştirildi

ÇANAKKALE (AA) - Türk Telekom'un destekleriyle düzenlenen, teknoloji üretenleri ve kullananları bir araya getirmeyi amaçlayan "Teknoloji ve İnovasyon Buluşmaları" Çanakkale'de gerçekleştirildi.

Türk Telekom açıklamasına göre, teknoloji üretenleri ve kullananları bir araya getirmeyi amaçlayan buluşmada, yatırım ve girişim ekosistemi masaya yatırıldı, bölgenin öne çıkan markalarının başarı hikayelerini paylaştığı etkinlikte ayrıca şirketler arası görüşmeler gerçekleştirildi.

Teknoloji ve İnovasyon Buluşmalarının ilki olan ve Anadolu’da "Dijital Türkiye" için ekonomik farkındalığın artırılmasının hedeflendiği buluşmada yatırım ve girişim ekosistemi değerlendirildi.

Açıklamada etkinliğin açılışında konuşan Türk Telekom Stratejik Müşteriler Satış Direktörü Ahmet Çalık'ın, Türkiye’yi geleceğe taşıyacak en önemli adımların dijitalleşme, teknoloji ve inovasyon olduğunun altını çizdiği görüşlerine yer verildi.

Devletin milli teknoloji hamlesine katkı sağlayarak, yerli ve milli teknolojileri geliştirmeye odaklandığını, yerel ve global teknoloji oyun kurucularıyla bir araya gelerek yeni nesil teknolojiler ürettiklerini belirten Çalık, "İştirakimiz Netsia ile Ar-Ge ve inovasyon alanındaki faaliyetlerimizi sürdürürken gelecek nesil telekomünikasyon teknolojilerinin geliştirilmesine liderlik ediyoruz. Girişim sermayesi şirketimiz TT Ventures ile yerli üretimi canlandırarak, ülke ekonomisine katma değer sağlayacak yatırımlarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Telekom Ürün ve Servis Yönetimi Direktörü Fatih Türkoğlu ise "Dijital Dönüşüm Şimdi Başlamadı, Yarın Bitmeyecek" başlıklı oturuma katıldı.

Üretimde, sanayide, perakendecilikte, eğitimde, finans sektöründe ve daha birçok endüstride sürdürülebilir büyümenin yolunun dijitalleşmekten geçtiğini anlatan Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Dijitalleşme serüvenini stratejik planları içinde değerlendirmeye almayan firmalar rekabette büyük kayıplar yaşıyorlar. Bulut dönüşümden, siber güvenliğe, büyük veri ve yapay zekâ çalışmalarından, teknoloji modernizasyon projelerine ayrılan zamanın, ya maliyet tasarrufuna ya da gelir artışına temel oluşturacağını görebiliyoruz. Türkiye’nin lider teknoloji sağlayıcısı olarak, bu alanların her birinde uzman kadrolarımız ve iş ortaklarımız ile geliştirdiğimiz ürün ve çözüm portföyümüzle dijital dönüşüm yolculuklarında tüm müşterilerimizin yanında yer alıyoruz."

Teknoloji ve İnovasyon Buluşmaları kapsamında moderatörlüğünü Türk Telekom Kurumsal Müşteri Çözümleri Satış Direktörü Basri Tatar’ın üstlendiği İş Dünyası Liderlerinden Teknoloji Dönüşüm Deneyimleri başlıklı bir de panel gerçekleştirildi.

Bölgenin ekonomi markalarından Kale Holding’in VP-CIO’su Murat Erez, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Üyesi-IT Direktörü Fatih Özengin ve Çanakkale Otoyol AŞ Mühendislik Müdürü Ferruh Aytekin katılımcılarla başarı hikayelerini paylaştı.

Toplantının ikinci bölümünde ise Akıllı Ulaşım ve Üretim, IoT & Dijital Dönüşüm, Siber Güvenlik, Bulut Bilişim ve Dijital İş Uygulamaları ile Yapay Zeka başlıklarında 5 ayrı oturumda firmalar arası görüşmeler yapıldı.

Yerli, milli, verimli ve sürdürülebilir bir sektör inşa etme misyonuyla faaliyetlerini sürdüren ICT Medya Yayın Grubu tarafından hayata geçirilen Teknoloji ve İnovasyon Buluşmaları, Türk Telekom’un destekleriyle Türkiye’nin 5 ayrı bölgesinde, teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, ticaret odaları ve üniversitelerde gerçekleştirilecek.

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