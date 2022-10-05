Dalış turizmine açılan Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı yeni batık keşifleriyle genişliyor

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Çanakkale Savaşları'nın izlerinin su altından görülebilmesine imkan tanınması amacıyla bir yıl önce dalış turizmine açılan Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı, yeni batık keşifleriyle büyüyor.

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca başlatılan proje kapsamında hazırlanan park, mevcut 14 batıkla yurt içi ve yurt dışından ziyaretçilerini ağırlıyor.

Tarihi kaynaklarda tespit edilerek aranan 3 İngiliz batığından HMS Hythe'ye, su altı araştırmacısı Selçuk Kolay tarafından ulaşıldı.

Alan Başkanlığı tarihçilerinin de katıldığı çalışmada, 28 Ekim 1915'te batan 60 metre uzunluğundaki nakliye gemisi HMS Hythe'nin, 70 metre derinlikte bulunduğu belirlendi.

Biri destroyer, diğeri lojistik gemisi diğer iki batığın da bulunması için araştırmalar sürüyor.

Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AA muhabirine, daha önce yerleri bilinmeyen 3 batıktan birinin bulunmasından mutluluk ve heyecan duyduklarını söyledi.

Envantere bir batığın daha eklendiğini belirten Kaşdemir, "Uzun yıllardan beri birçok araştırmacı tarafından araştırılıyordu fakat yeri tespit edilememişti. Son zamanlarda Tarihi Alan Başkanlığımızca (su altı araştırmacısı) Selçuk Kolay ve tarihçi Yusuf Kartal ile ortak çalışma başlattık. Bu çalışmanın sonucunda da Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı bir gemi batığına daha kavuştu." dedi.

Kaşdemir, batığın Seddülbahir köyünün 6 mil açığında, Gökçeada yönünde bulunduğunu ifade etti.

Bunun bir lojistik gemisi olduğu bilgisini veren Kaşdemir, "Türk topçusunun ateşinden kaçarken başka bir gemiyle çarpışarak batan bir gemi. Savaş gemisi değil ama savaş sırasında kullanılmış. Lojistik gemisi, mürettebatı, kaptanı ve ne zaman battığı belli. Yani aslında hikayesi olan bir gemi. Dolayısıyla insan da hikayesi olan bir şeyi merak eder. Bu da insanların dalış meraklılarının da görmek için dalmak için merak ettiği bir batık haline gelmiş olacak." diye konuştu.

- "Dünyada 'dalış' denildiği zaman Çanakkale akla gelecek"

HMS Hythe'nin Çanakkale dalış merkezine dahil edildiğini anlatan Kaşdemir, ulaşmak istedikleri iki batığın daha bulunduğunu dile getirdi.

Bu konuda çalışmalarının sürdüğünü bildiren Kaşdemir, şunları kaydetti:

"Aranan iki gemiden biri destoyer, diğeri ise yine İngilizlere ait bir lojistik gemisi. Tarihi Sualtı Parkı gerçekten dünyanın en önemli dalış merkezlerinden biri olma yolunda hızla ilerliyor. Dünyada çok büyük ilgi gördü, dalış meraklıları tarafından çok merak edilen bir yer oldu. Çok kısa bir zaman içinde inşallah dünyada 'dalış' denildiği zaman Çanakkale akla gelecek, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı akla gelecek. Özellikle yabancı misafirlerin, turistlerin ilgi odağı haline gelmiş olacak. Turizm destinasyonu anlamında da Çanakkale çok bambaşka bir yere kavuşmuş olacak. Bu tür çalışmalara devam ediyoruz. Burayı dünyanın dalış konusundaki en üst ligine çıkarmayı amaçlıyoruz. Bütün dalış meraklılarını tarihe bir dalış yapmaya, tarihin içinde bir yolculuk yapmaya davet ediyoruz. Çünkü Çanakkale'de denizin altı da denizin üstü de doğası da tarihi de çok mükemmel. Dünyanın en iyi korunmuş savaş alanı. Gelen ziyaretçilerimiz de Çanakkale'de bulunmaktan her zaman keyif alacak ve tarihin içinde bir yolculuk yapmış olacak."

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