Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında kırmızı buğdayın kilogramı ortalama 4,46 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Buğday (kırmızı)
|Kg
|4,46
|HTS
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|11,63
|HTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|54,24
|HTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|64,29
|HTS
|Yumurta
|Adet
|1,57
|HTS
|Saman
|Kg
|1,30
|MTS
|Kuzu göbeği mantarı
|Kg
|61,33
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|7,50
|MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
HTS: Hazır Tüccar Satışı