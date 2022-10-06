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GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

AA

GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Karainebeyli köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 9 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, 15 arazöz, 3 dozer, ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel ile çevre belediye ve kurumlara ait ekipler yönlendirildi.

Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangında 3 hektar orman, 4 hektar da ziraat alanı zarar gördü.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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