Çanakkale'de 91 bin 600 makaron ile 128 kilogram tütün ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İhbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesinde daha önceden belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 91 bin 600 makaron ve 128 kilogram kıyılmış tütün ile sigara doldurma makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.