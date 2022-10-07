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Çanakkale'de akü ve jeneratör çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

AA

Çanakkale'de akü ve jeneratör çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde akü ve jeneratör çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İlçeye bağlı Türkmenli köyündeki araçlardan 4 akü ile bir jeneratörün çalınması üzerine durum jandarma ekiplerine bildirildi.

Jandarma ekipleri, teknik takip çalışmasında hırsızlıkların Y.D. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.

Aynı bölgede gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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