Çanakkale'de kuyuya düşen koyun, AFAD ekiplerince kurtarıldı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kuyuya düşen bir koyun, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Kösedere köyündeki kuyuya bir koyunun düşerek mahsur kaldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, ekiplerin yaptığı kurtarma çalışması ile koyunun bulunduğu yerden sağlıklı şekilde çıkarıldığı ifade edildi.



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