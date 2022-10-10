Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 5,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Arpa (yemlik)
|Kg
|5,80
|HTS
|Buğday
|Kg
|6,30
|HTS
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|11,30
|HTS
|Pirinç (luna)
|Kg
|18,32
|HTS
|Pirinç (osmancık)
|Kg
|23,00
|HTS
|Pirinç (baldo)
|Kg
|23,00
|HTS
|Pirinç (cameo)
|Kg
|11,68
|HTS
|Pirinç kepeği
|Kg
|4,90
|HTS
|Kanola
|Kg
|11,73
|HTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|54,24
|HTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|64,29
|HTS
|Petek bal
|Kg
|96,38
|MTS
|Süzme bal
|Kg
|70,71
|MTS
|Buğday (cumhuriyet)
|Kg
|9,05
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|7,41
|MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
HTS: Hazır Tüccar Satışı