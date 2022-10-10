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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale açıklarında 57 düzensiz göçmen yakalandı

AA

Çanakkale açıklarında 57 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi açıklarında yelkenli tekne içinde 57 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Gelibolu açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu ve İtalya rotasında seyir yaptığı belirlenen bir yelkenli tekne tespit etti.

Ekiplerin "KB-10" ve "KB-24" botlarıyla düzenlediği operasyonda, çeşitli ülkelere mensup 57 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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