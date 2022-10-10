Çanakkale açıklarında 57 düzensiz göçmen yakalandı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi açıklarında yelkenli tekne içinde 57 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Gelibolu açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu ve İtalya rotasında seyir yaptığı belirlenen bir yelkenli tekne tespit etti.

Ekiplerin "KB-10" ve "KB-24" botlarıyla düzenlediği operasyonda, çeşitli ülkelere mensup 57 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.





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