ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsası'nda kırık buğdayın kilogramı ortalama 2,49 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Buğday (kırık)
|Kg
|2,49
|HTS
|Buğday (cumhuriyet)
|Kg
|5,45
|HTS
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|12,97
|HTS
|Pirinç (osmancık)
|Kg
|21,35
|HTS
|Pirinç (kırık)
|Kg
|6,00
|HTS
|Pirinç kepeği
|Kg
|4,57
|HTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|45,50
|HTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|55,00
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|5,09
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|2,00
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|1,75
|MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
HTS: Hazır Tüccar Satışı