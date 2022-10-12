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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsası'nda kırık buğdayın kilogramı ortalama 2,49 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Buğday (kırık) Kg 2,49 HTS Buğday (cumhuriyet) Kg 5,45 HTS Ayçiçeği (yağlık) Kg 12,97 HTS Pirinç (osmancık) Kg 21,35 HTS Pirinç (kırık) Kg 6,00 HTS Pirinç kepeği Kg 4,57 HTS Zeytinyağı (ham) Kg 45,50 HTS Zeytinyağı (sızma) Kg 55,00 MTS İnek sütü Litre 5,09 MTS Koyun sütü Litre 2,00 MTS Keçi sütü Litre 1,75 MTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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