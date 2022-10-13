Gelibolu'da mobilya yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde mobilya yüklü bir tırda çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.

Koru Dağı rampasında seyreden Recep Pala yönetimindeki tırın sürücü kabininde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Durumu fark eden sürücü, araçtan inip durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Orman Bölge Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi ekiplerinin müdahale ettiği yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.



Araçta bulunan mobilya ürünlerinin bir bölümünün zarar gördüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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