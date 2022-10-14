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Çanakkale'de köprü ve tünellerle rahatlayan ulaşım iş dünyasında beklentiyi artırdı

AA

Çanakkale'de köprü ve tünellerle rahatlayan ulaşım iş dünyasında beklentiyi artırdı

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Çanakkale'de 18 Mart'ta açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ardından 11 Ekim'de hizmete alınan Assos ve Troya tünelleri, ulaşımda sağladıkları kolaylıkla iş dünyası tarafından olumlu karşılandı.

Gelibolu ve Lapseki ilçelerinin arasında inşa edilen, dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü unvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ardından yapımı tamamlanan, Marmara ve Kuzey Ege hattındaki en sorunlu bölgeye inşa edilen Assos ve Troya tünelleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle yaptığı bağlantı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla 11 Ekim'de kullanıma açıldı.

Çanakkale'yi İzmir ve Balıkesir'e bağlayan kara yolunun Ayvacık-Küçükkuyu kesiminde inşa edilen yol ve tünellerle Marmara ve Ege bölgelerinin ticari gelişiminin de artması bekleniyor.

Proje bedeli 4,6 milyar lira, toplam uzunluğu ise 9,6 kilometre olan yol ve tüneller sayesinde yıllık olarak zamandan 111,3 milyon lira, akaryakıttan 21,7 milyon lira tasarruf edilmesi bekleniyor. Bu sayede karbon emisyonu ise yıllık olarak 4 bin 422 ton azalacak.

Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Üzen, AA muhabirine, tünellerin hizmete girmesini büyük sevinçle karşıladıklarını söyledi.

Ekonomi denildiğinde ilk akla gelen unsurun ulaşım olduğunu belirten Üzen, Assos ve Troya tünellerinin bu konuda bölge için büyük anlamlar ifade ettiğini dile getirdi.

Tünellerin bölgenin çözüm projesi olduğunu vurgulayan Üzen, şöyle devam etti:

"Çok uzun bir süreden sonra hayata geçirilen bir proje oldu. Neredeyse zaman zaman 50 dakika, hatta 1 saat süren yolculuklar şu anda 5-6 dakikada tamamlanıyor. Bu tabii ki her anlamda çok büyük bir kolaylık. Özellikle sezonluk dönemlerde bu rampalarda sadece zamandan kaybetmiyorduk, çok ciddi de risk teşkil ediyordu. Birçok kazaya da sebebiyet veren, altyapısı eksik olan bir yoldu burası. Çanakkale'nin ürünlerinin buradan sevkiyatıyla ilgili olan konuda bize çok büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Çünkü 50 dakika, üç saatlik bir mesafede hemen hemen yüzde 30 gibi bir zaman avantajı sağlıyor. Bu da ciddi fırsata dönüştürülebilecek bir konudur. Ekonomik yönden kazanımları çok büyüktür. Birtakım risklerin azaltılması konusunda çok büyük önemli bir projedir."

Kaya Üzen, projenin kendi başına bir proje olmasının dışında mevcut 1915 Çanakkale Köprüsü projesine entegre olarak düşünüldüğünde, köprünün verimliliğinin artmasına da katkı sağlayacak bir unsur olduğuna işaret etti.

Tünellerin, bu güzergahın ve destinasyonun kullanılması açısından oldukça önem arz ettiğini belirten Üzen, şunları kaydetti:

"Nusratlı rampaları olarak anılan bölgede inşa edilen tünellerimizin altyapılarının tamamlanmasıyla halkın kullanımına açılması, 1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte ulaşımda özellikle iş dünyası için büyük katkılar sağlayacaktır. Bu projeyle önemli bir mesafe ve safha daha katedilmiştir. Çanakkale ekonomisine ve Çanakkale'ye ulaşımda kolaylık sağlayacak olan bu projenin hayırlı olmasını diliyorum."

Çanakkale Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Semih Başaran da tünellerin hizmete girmesiyle çok sıkıntılı bir ulaşım aksının nefes alır hale geldiğini söyledi.

Başaran, "Hem körfez bölgesinde yeni pazarlara ulaşım kolaylığı hem de zaman ve tasarruf imkanı sunan tüneller, 1915 Çanakkale Köprüsü için de destekleyici bir projedir. En önemli faktör ise her yıl büyük üzüntü duyduğumuz trafik kazalarının önüne geçilmesi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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