İş dünyası Troya Forum ile Çanakkale'de buluşacak

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ÇASİAD) organizasyonunda 4-5 Kasım'da gerçekleştirilecek Troya Forum, iş dünyasını Çanakkale’de buluşturarak yeni bir köprü oluşturacak.

ÇASİAD'dan yapılan açıklamada, 25 yılı aşan tecrübesi ve çağın gerekliliklerine uygun projeleri ile Çanakkale için önemli projeler gerçekleştiren derneğin organizasyonunda 4-5 Kasım tarihinde Çanakkale’de gerçekleşecek Troya Forum'un, bölgedeki paydaşlar ve sistemlerin küresel gücünün geliştirilmesine yönelik katkı sağlamayı hedeflediği bildirildi.

Troya Forum ile iş dünyası temsilcileri ve akademisyenlerin katılımı ile düzenlenecek olan iki günlük konferansta geleceği planlamak adına paneller ve tartışmalar gerçekleşeceğinin belirtilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"İstanbul, Bursa ve İzmir gibi 3 büyük şehrin ortasında yer alan Çanakkale’de geçmişi gelecek ile buluşturan 'Troya Forum' iş dünyasını bir araya getirecek yeni köprü olacak. Foruma, Tarihçi Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazım Ekren, Prof. Dr. Murat Kasımoğlu, Dr. Menfule Fındıkçı Erdoğan, ÇASİAD Genel Sekreteri Berk Balçık, Araştırmacı Yazar Bekir Ağırdır, Gazeteci-Yazar Murat Sabuncu, Dünya Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, Dardanel Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, Pera ESG Danışmanlık Kurucu Ortağı Bülent Görer, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan ve çok sayıda önemli misafir yer alacak. Troya Forum ile ÇASİAD’ın en önemli hedefleri arasında, Çanakkale’deki paydaşlar başta olmak üzere sistemlerin küresel gücünün geliştirilmesine yönelik katkı sağlamak bulunuyor. Bu çerçevede Troya Forum, Çanakkale’nin temel ihtiyaçlarının en etkin şekilde karşılanması ve yaşayanlara en yüksek değerin sunulabilmesi için büyüme ve gelişim stratejilerinin çok yönlü analiz edilmesini amaçlıyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Semih Başaran, Çanakkale'nin Anadolu’yu Avrupa’ya bağlayan önemli bir lojistik konumda olduğunu belirtti.

Anadolu’yu Avrupa’ya bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü, Assos ve Troya tünelleri ile bir lojistik merkezine de dönüşen Çanakkale’ye gerek nitelikli iş gücü ve gerekse sanayi kuruluşları tarafından ciddi bir yönelim olduğunu vurgulayan Başaran, "Çanakkale, Türkiye ve dünya ekonomisine katkı potansiyeli çok yüksek. Troya Forum tüm bu önemli öğelerle birlikte Çanakkale’nin bilgi birikimi ile bu işi yapanların bilgi birikimini buluşturarak bölgenin potansiyelini anlatan çok önemli bir organizasyon. Bölge ve Türkiye açısından önemli olduğunu düşündüğümüz bu düşünce platformuna katkısı olacak herkesi 4-5 Kasım’da Troya Forum'da görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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