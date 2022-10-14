Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Yenice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında ilçede önceden belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Bu adreslerde yapılan aramalarda 406 gram esrar, 8 kök Hint keneviri, uyuşturucu kullanma ve hazırlama aparatları ile av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında "Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak, yasa dışı ekim, 2521 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından işlem başlatıldı.

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