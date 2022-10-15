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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de tedavi gördüğü hastanede vefat eden İl Genel Meclisi Üyesi Enver Koç'un cenazesi defnedildi.

Enver Koç'un naaşı, İl Özel İdaresi önünde düzenlenen törenin ardından Necip Paşa Camisi'ne getirildi.



Cami bahçesinde öğle vakti kılınan cenaze namazına Koç'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, meclis üyeleri, siyasi partilerin il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda kişi katıldı.



Cenaze, namazın ardından Eski Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.



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