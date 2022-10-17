Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

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ÇANAKKALE (AA) - Kabatepe-Gökçeada hattında bugün ve yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, fırtına nedeniyle bugün Kabatepe'den Gökçeada'ya yapılacak saat 21.00'deki sefer iptal edildi.

Gökçeada'dan Kabatepe'ye yarın saat 07.00 ve 11.00 ile Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 09.00 için planlanan sefer de aynı nedenle yapılamayacak.

Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek.

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