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Çanakkale'de denizlerde kirlenmeye dikkati çeken "Dijital Okyanus Tüneli" kurulacak

AA

Çanakkale'de denizlerde kirlenmeye dikkati çeken "Dijital Okyanus Tüneli" kurulacak

ÇANAKKALE (AA) - Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve Smurfs (Şirinler) iş birliğinde tüm dünyada ortaklaşa düzenlenen küresel farkındalık girişimi olan Sahil Temizleme Kampanyası için 20 Ekim-9 Kasım tarihleri arasındaki etkinlikler kapsamında, Çanakkale'de denizlerde kirlenmeye dikkati çeken "Dijital Okyanus Tüneli" kurulacak.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri aracılığıyla Çanakkale, İstanbul, Van, Samsun, Trabzon ve Şanlıurfa’da denizlerdeki kirliliğe dikkati çekmek amacıyla sahil temizleme ve dalış aktiviteleri hayata geçirilecek.

Açıklamada, 2022'nin Avrupa’da "Avrupa Gençlik Yılı" ilan edilmesi nedeniyle sahil temizleme etkinliklerinin odağında gençlerin yer aldığı belirtildi.

Kampanya kapsamında gençlerin sahillere ineceği, temiz okyanuslar ve deniz ekosisteminde biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik farkındalık oluşturacaklarının ifade edildiği açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut 20 Ekim Perşembe günü etkinliklere katılarak deniz kirliliği ile mücadelede harekete geçme çağrısına katkı verecek. Kampanya kapsamında bu yıl Çanakkale’de 23 metre uzunluğunda denizlerdeki kirlenmeye dikkat çeken ‘Dijital Okyanus Tüneli’ ziyaret edilebilecek. Dünyada Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve Smurfs iş birliğinde yürütülen küresel Sahil Temizleme Kampanyası’nın Türkiye ayağında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri aracılığıyla yoğun bir sahil temizliği takvimi oluşturdu. Bu kapsamda Çanakkale, İstanbul, Van, Samsun, Trabzon ve Şanlıurfa’da çeşitli farkındalık etkinlikleri hayata geçirilecek. Temiz, plastiksiz okyanuslar için küresel çapta düzenlenen farkındalık kampanyasının Türkiye ayağında deniz ekosisteminde biyo çeşitliliğin korunmasına dikkat çekilecek. Deniz kirliliğiyle mücadele için harekete geçme çağrısı yapılacak. Etkinlikler kapsamında Çanakkale’de Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Landrut’un da ziyaret edeceği 23 metre uzunluğunda bir Dijital Okyanus Tüneli kuruldu. Dijital okyanusta gezinme deneyimi ile deniz kirliliği ile mücadelede kirliliği kaynağında yok etmenin, daha az tüketmenin, geri dönüşümün önemi gözler önüne serilecek. Tünelin sonunda gelindiğinde plastiksiz ve temiz bir deniz yaşamı için neler yapılmalı sorusuna hazırlanan bilgi ekranından cevap bulunabilecek.

Bu kapsamda, Türkiye’de gençler 21 Ekim’de Samsun’da Atakum Sahilinde olacaklar. Şanlıurfa’da 20-24 Ekim tarihlerinde 10 gün boyunca Halfeti Gölü’nü yine gençler temizleyecek, 10 günün sonunda göl çevresinde ağaç dikimi yapacak. Van’da, 'Avrupa Birliği Sahil Temizliği: Van Gölü'nü Kurtarmak' etkinliği gerçekleştirilecek. İstanbul’da 1 Kasım tarihinde Şile sahilinde de gençler olacak ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile plaj kirliliğine ve deniz çöpüne dikkat çekecekler. Trabzon’da ise 9 Kasım 2022 tarihinde Arsın Plajı’nda 'Avrupa Birliği Sahil Temizliği: Trabzonlu Çocuklar Deniz Çöpüne Karşı Birleşti' etkinliği düzenlenecek."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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